Chp lideri kılıçdaroğlu söke'de konuştu

Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi
Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir
40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı
Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı
Son Dakika: Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı