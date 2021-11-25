CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik, "Açıkça ifade ediyorum seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (OMYK) toplantısının ardından parti binasında yaptığı açıklamada erken seçim çağrısını yeniledi. Ekonomik olarak Türkiye'nin zor bir dönemde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün bu olayların sebebi yanlış siyasettir. Sorunu aşmanın yolu da siyasettir. Nasıl aşacağız bunu? Demokratik yollarla, milletin iradesine başvurarak. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetine ve onun şürekasına sesleniyorum. Milletten niye korkuyorsun? Demokrasiden, sandıktan neden korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sabah verdiğin kararı öğlenden sonra değiştiriyorsun. Danışacağın kimse kalmadı etrafında. Sandığı getir. Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Yangın varsa sandığı getireceksin. Sana oy verirlerse çıkıp dersin ki 'Bak gördün mü Kılıçdaroğlu, sandık dedin getirdim, millet bana oy verdi.' Ben de o zaman saygı duyacağım ama şimdi korkuyorsun, kaçıyorsun. Açıkça ifade ediyorum seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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