CHP Lideri Kılıçdaroğlu şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında Ankara'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Siyasi parti liderlerine gazilerin ve şehit ailelerinin sorunlarına ortak çözüm bulma konusunda çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yeri geliyor şehitlerimizi, gazilerimizi yere göğe sığdıramıyoruz. Gazi olmak, şehit olmak sıradan bir olay değil. İnsanlar bir bedel ödüyorlar. Onlar bedel öderken bizler evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz, sokaklarda, caddelerde gezebiliyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumu üstüne düşen görevi yapmamıştır. Bu gerçeğin altını çizmemiz lazım. Gaziler diyoruz, kaç tür gazimiz var? Kore gazimiz var, Kıbrıs gazimiz var, malul sayılmayan gazilerimiz var, terör gazimiz var, 15 Temmuz gazimiz var. Her birisi ayrı bir statüye tabi. Gazi gazidir, şehitte şehittir. Hepinizin huzurunda öncelikle TBMM Başkanı Sayın Şentop'a açıkça çağrıda bulunuyorum. Sonra da bütün siyasi parti liderleri, genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler arasında var olan farklılıkların tümünü gidermek konusunda gelin ortak bir çalışma yapalım. Siz kanun teklifi verin, biz destekleyelim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarına çözüm noktasında ilk önce 'Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu' oluşturulmasını, daha sonra gaziler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması ve şehit aileleri ile gazilerin milletvekili haklarına sahip olması gerektiğini belirtti.

"HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur" sözlerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, "Samimi ve dürüst olmak zorundadır her politikacı. Eğer millete hizmet edecekseniz her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet çözülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çözecek olan organ TBMM'dir. Ondan daha büyük bir güç yoktur. Efendim öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş. O zaman o sayın genel başkana söyleyelim HDP'nin TBMM Başkan Vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Nasıl el kaldırıp söz istiyorlar. Söylediğiniz şeylerin biraz mantığı olur. O mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyonun huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz" dedi. - ANKARA