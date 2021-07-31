CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Politika

- CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısında orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

- CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısında orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, eski Adalet ve İçişleri Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, partililer ve platform üyeleri katıldı.

"Orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz"

Son dönemdeki orman yangınlarıyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dün Antalya ve Manavgat'taydım. Gece Marmaris'e geçtim. Orman yangınları var, hala devam ediyor. Gerçekten bir ağacın yanması ne demektir? Bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda yaşayan bir ekosistem var. Orada da canlılar yaşıyor. Kaplumbağadan, kurttan, kuştan her şey var. Bütün bunlar yanıyor. Dolayısıyla bizim önlem almamız lazım " diye konuştu.

"Neden önceden önlemini almıyorsunuz?"

2002 yılında Türkiye'de 176 orman yangını çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak farkında bile olmadık. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkati oraya yığıldı. Peki 2002'de yapılan mı doğruydu, bugün yapılan mı doğru? 176 yerde orman yangını çıkıyor. Büyümeden tamamı söndürülüyor. Şimdi orman yangını var. Kimin ne dediği belli değil" dedi.

"Yorulmaya niyetim yok"

Eski Bakan İsmail Müftüoğlu'nun kendisine yorgun göründüğünü söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Ormanlar bizim ormanımız. 'Yaş kesen, baş keser' diyoruz. Ormanları koruyacağız. Ormanlar bizim akciğerimiz. Nefes alıyoruz onlar sayesinde. Dolayısıyla bakanım yorgun değilim. Yorulma niyetim de yok. Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok. Bu ülkede barışı sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Sevda Erginci Prens William
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:28:25. #1.14#

title