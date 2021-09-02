CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 'Oda Meclis Üyeleri, Meslek Odaları ve Yatırımcı İş Adamları' Buluşmasına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - NEVŞEHİR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de iş adamları ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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