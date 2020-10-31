CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

31.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:49

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP İzmir Milletvekillerinin de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan depremzedelerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Travma ve yoğum bakım ünitelerinde tedavileri süren depremzedeleri geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, depremzedelerle tek tek ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tedavileri süren depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARLAS

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