CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Siyasette Eşit Temsile" dair kanun teklifine imza
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Siyasette Eşit Temsile" dair kanun teklifine imza

08.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:07
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, "Siyasette Eşit Temsile" dair kanun teklifine ilk imzayı attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, "Siyasette Eşit Temsile" dair kanun teklifine ilk imzayı attı.

400'e yakın Kadın Örgütünün görüşleri alınarak ve Kadın Milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanlığının ilgili akademisyenlerle yaptıkları çalışmalar ışığında hazırlanan kanun teklifi, hem milletvekilliği hem de yerel seçimlerde yüzde 50 cinsiyet kotasının, fermuar yöntemi ile uygulanmasını öngörüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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