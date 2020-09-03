CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA