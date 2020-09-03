CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
03.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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