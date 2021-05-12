CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram hazırlığı paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerindeki Ramazan Bayramı hazırlıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile evlerindeki Ramazan Bayramı hazırlıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Selvi Kılıçdaroğlu ile yaptıkları bayram hazırlıklarına ilişkin, "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu