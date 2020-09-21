CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda tekrardan Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
21.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda tekrardan Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda bir kez daha Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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