CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na protesto

D-100 Karayolu'nda yürüyüş devam ediyor



İSTANBUL - CHP Lideri Kema Kılıçdaroğlu'nun Tuzla'dan Pendik istikametine yürüyüşü sırasında bir grup vatandaş pankart açarak tepki gösterdi. Öte yandan D-100 Karayolu'nda kalabalık yürüyüş devam ederken, trafikte de araç kuyrukları oluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah açıklama yaptıktan sonra "Adalet Yürüyüşü"ne Tuzla'dan devam etti. Yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu'na partililer de eşlik etti. Tuzla'da bir grup vatandaş 15 Temmuz hain darbe girişiminin hatırlatıldığı pankart açarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında tank üzerine çıkmış vatandaşların fotoğrafının olduğu pankartta, "İstediğiniz kadar yol yürüyün,hiçbir adımınız bizimkilere eşit olmayacak" yazdığı görüldü. Pankarta bazı vatandaşlar tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, o yöne bakmadığı görüldü.

Öte yandan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na kalabalık bir grubun eşlik ettiği görüldü. Yürüyüşün yapıldığı D-100 otoyolunda trafik kuyrukları oluştu. Ünlü oyuncu İlyas Salman da Kılıçdaroğlu'na yürüyüşte eşlik ediyor.