CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Etten Duvar





Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Parkı'nda gerçekleşen Adalet mitingine çevik kuvvet ordusu eşliğinde girdi. Güvenlik kuvvetleri 'Adalet' yazılı döviz taşıyan Kılıçdaroğlu'nun etrafında etten duvar ördü. Kılıçdaroğlu alana yaklaştığında polis ekipleri yol kenarlarında geniş güvenlik önlemi aldı, zırhlı araçlar Kılıçdaroğlu'nun yolunu açarak alana girdi. Kılıçdaroğlu da alkış ve sloganlar eşliğinde alana giriş yaptı. - İstanbul