CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Etten Duvar





Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Parkı'nda gerçekleşen Adalet mitingine çevik kuvvet ordusu eşliğinde girdi. Güvenlik kuvvetleri 'Adalet' yazılı döviz taşıyan Kılıçdaroğlu'nun etrafında etten duvar ördü. Kılıçdaroğlu alana yaklaştığında polis ekipleri yol kenarlarında geniş güvenlik önlemi aldı, zırhlı araçlar Kılıçdaroğlu'nun yolunu açarak alana girdi. Kılıçdaroğlu da alkış ve sloganlar eşliğinde alana giriş yaptı.



Görüntü Dökümü:



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Polisin vatandaşların önünde önlem alması



Zırhlı araçların geçişi



Çevik kuvvet ekiplerinin önlem alması



Kılıçdaroğlu'nun çevik kuvvet arasında alana girmesi



Alkış ve sloganlar



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