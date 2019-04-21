CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde saldırı düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı bir şehit cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğrayarak tartaklandı. Saldırgan gruba jandarma ve güvenlik güçleri müdahale etti. CHP liderinin bir eve götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Kılıçdaroğlu Irak sınırında PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'nın Çubuk ilçesine gelmişti. Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından bir grup, Kılıçdaroğlu'nu önce protesto etti, ardından da yumruk ve tekmelerle saldırdı. Euronews.com'da Görüntüle