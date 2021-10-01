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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da gerçekleşen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, belediye standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ilçede başlayan balkon tarımını, sabununu dahi ürettiği turunç ürünlerini ve mısırı ve buğdayıyla pandeminin en yakıcı...

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İstanbul'da gerçekleşen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, belediye standını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ilçede başlayan balkon tarımını, sabununu dahi ürettiği turunç ürünlerini ve mısırı ve buğdayıyla pandeminin en yakıcı günlerinde şehrin tam ortasında ekip biçip sofralara kadar uzanan tarım çalışmalarını aktardı.

İstanbul'da, 160'a yakın belediye ve 300'e yakın tarım kooperatifinin katımıyla gerçekleştirilen Tarımsal Kalkınma Zirvesi, devam ediyor. Dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve 2 Ekim'e kadar Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam edecek zirvede Muratpaşa Belediyesi standını CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu heyet ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin tarım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Uysal, geçen yıl nisan ayında, ilçenin en kalabalık mahallesi Güzeloba'da belediyeye ait boş arazileri işleyerek bir tarım hareketine başladıklarını söyledi. Mevsim koşulları itibariyle önce mısır ektiklerini buğdayla devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, "Pandemi döneminde gıda üretiminde kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemine dikkat çekmek için başladığımız bu çalışma, sofralarımıza uzandı. Mısırdan elde ettiğimiz unu ve buğdaydan bulguru paketler halinde komşularımızla paylaştık" dedi.

Bu çalışmalarla birlikte Muratpaşa'da balkon tarımı uygulamalarına başladıklarını aktaran Başkan Uysal, dönemler halinde marul, maydanozun yanı sıra fesleğen, adaçayı, kekik ve sarımsak gibi aromatik bitkiler ekili saksıları balkonlarını bahçeye çevirmek isteyen ilçe sakinlerine ücretsiz ulaştırdıklarını aktardı.

Başkan Uysal, ayrıca, Muratpaşa'da sadece son 5 yıl içinde 21 binini üzerinde turunç fidanı diktiklerini belirtirken "Fidanlarımızı, kendi tesislerimizde yetiştiriyoruz. Bu yıl ağaçlarımız meyve vermeye başladı. Topladığımız turunçlar üzerinde Antalya Kadın Girişimi Kooperatifiyle birlikte çalıştık ve Antalya'nın geleneksel lezzetlerinden olan reçelinin yanı sıra sirkesini, ekşisini, şekerlemesini ve hatta kolonya ve sabunun ürettik" diye konuştu. - ANTALYA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında

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Haber: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında - Haberler Ekonomi
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