CHP Lideri Kılıçdaroğlu Mersin'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'deki programlarına katılmak üzere, hava yoluyla Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu, buradan kara yoluyla Mersin'e hareket etti.

Adana Havalimanı'nda partililer, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve İYİ Parti temsilcileri tarafından karşılanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kara yoluyla Mersin'e hareket etti. Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunacağı Mersin'de, partisinin İl Başkanlığı'nca düzenlenecek 'Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te başlayacak toplantıda, partililere hitap edecek.

- Mersin

Kaynak: DHA