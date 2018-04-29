CHP Lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Marmaris'te dün başlayan 'Anadolu Medyası Buluşması' programına katılmak üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'e geldi. Gece geç saatlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve partililerle birlikte otele gelen Kılıçdaroğlu, sorulara cevap vermedi.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve 27 Nisan'da Marmaris'in tanıtımı ile başlayan programın ikinci gününde yerel medya çalıştayı yapıldı. Türkiye'nin 81 ilinden medya mensubu yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalştayın sabah 09.30- 12.30 saatlerindeki oturumuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Gece geç saatlerde programın yapıldığı Marmaris Sentido Otel'e gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otel girişinde partilielr tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlar arasında bulunan bir çocuğu seven Kılıçdaroğlu, sorulara cevap vermeden istirahata çekildi. Kılıçdaroğlu'nun Anadolu medyasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile gündeme ilişkin konularda yarın konuşma yapması bekleniyor. - MUĞLA