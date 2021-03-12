CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)

12.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:04
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)

KILIÇDAROĞLU AHMETLİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİManisa programına Ahmetli ilçesinde devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU AHMETLİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Manisa programına Ahmetli ilçesinde devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti lokalinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünlerin yer aldığı bir hediye sepeti ile kara kalem portresi hediye edildi. Açılışın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na yaşlı bir kadın, "Hoş geldin" diye seslendi. "Seninle yatıp, seninle kalkıyoruz. Seni alnından öpmek istiyorum" diyen yaşlı kadın, Kılıçdaroğlu'nu alnından öpüp, sarıldı. Kokoreççi baba- oğul da Kılıçdaroğlu'na kokoreç ikramında bulundu.

'EN BÜYÜK GÜVENCEM SİZLERSİNİZ'

Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadeleyi verirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. Bizim için insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Öyle bakıyorum. Şimdi Türkiye genelinde baharı getireceğiz. Birlikte getireceğiz, kavgadan uzak, barışla iç içe yaşayan bir ülke olacağız, birlikte yaşayacağız, birlikte yöneteceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. En büyük güvencem de sizlersiniz. Her yerde söylüyorum. Bir daha ifade edeyim; önce Allah'a sonra kendinize, sonra da bu kardeşinize güveneceksiniz. Göreceksiniz hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacağım" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu daha sonra Salihli Ziraat Odası'nda İzmir- Ankara Karayolu üzerindeki mahalle muhtarları ile toplantıya katıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarla buluştu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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