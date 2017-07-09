CHP Lideri Kılıçdaroğlu Maltepe Miting Alanına Ulaştı
-CHP lideri Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına ulaştıİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına ulaştı.
-CHP lideri Kılıçdaroğlu Maltepe miting alanına ulaştı
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yapan Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kürsüye çıkaran kalabalığı selamladı. Kuılıçdaroğlu, önümüzdeki dakikalarda kalabalığa hitap edecek