CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı

01.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:41

Maltepe Belediyesinin öncülüğü ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.



Maltepe Belediyesinin düzenlediği Maltepe Ekonomik Forumu, Elite World Asia Otel'de yurt içi ve yurt dışından onlarca konuğun katılımıyla başladı. Foruma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Ekonomi Forumu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Değerli arkadaşlar, akademik dünyamızın değerli hocaları eleştiri güzel bir şey, hepimiz ekonomimizin iyi olması için her konuda eleştiri yapabiliriz. Ekonomide arayışları dört ayaklı bir stratejiye oturtmalıyız. Bunlardan 1'incisi demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmazsa olmazı, güçler ayrılığı ilkesinin olduğu demokrasinin tüm kurumlarıyla çalıştığı, yargı bağımsızlığının olduğu bir demokrasiye ihtiyacımız var. Tüm tarafların katıldığı ve tüm toplumu kucaklayan bir anayasaya ihtiyacımız var. 2'inci önemli strateji üreten Türkiye, ülkemizin üretmesi lazım. Üreten Türkiye derken sadece fabrikada değil, hayatın her alanında üretmeliyiz. Tarlada, sinemada, fabrikada, okulda, üniversitede her alanda üretmeliyiz. Sadece maddi değil manevi sanat anlamında da üretmeliyiz. 3'üncü strateji olarak güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Eğer bir toplum üretiyor, demokrasi ile yönetiliyor ise güçlü bir sosyal devlet anlayışına ihtiyacı vardır. Hiç kimsenin aç kalmadığı, herkesin bir gelecek güvencesi olduğu güçlü bir devlete sahip olmalıyız. Aksi olması durumunda toplumda huzur ve refah ortamı olmaz. Güçlü bir sosyal devlete eğitimle, eğitime kaynak sağlayarak ulaşılabilir, gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime kaynağı sağlayacağız. 4'üncü strateji olarak sürdürülebilir ekonomik politika oluşturmalıyız. Demokrasi, sosyal devlet anlayışı değişen kavramlar. Bu politikayı dünyadaki Ar-Ge teknoloji, üniversiteleri takip ederek sağlayabiliriz. Ekonomik politikayı sürdürmek için ülkeyi kim yönetirse yönetsin yolsuzlukların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunu da siyasi ahlak yasasını çıkartarak sağlayabiliriz" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, asgari ücret için sendikaların biraraya gelmesinin kendileri için değerli olduğunu da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA