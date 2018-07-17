CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Kimse Atatürk'ün Şu Sözünü Unutmasın" Dedi, Sözü Kendisi Unuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" dedi ve Atatürk'ün "Hattı müdafa yoktur sathı müdafaa vardır" sözlerini unuttu. Kılıçdaroğlu'nun o anlardaki tavrı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"KİMSE GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN ŞU SÖZÜNÜ UNUTMASIN"

TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın." diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Hattı müdafa yoktur sattı müdafaa vardır." sözünü söylemek isterken "sattı müdafaa yoktur" kısmını unuttu.