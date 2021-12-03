CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitti

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendisine randevu vermemesi üzerine TÜİK'e gitti.

Baskın yaptığı TÜİK'te içeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde bir açıklama yaptı. TÜİK'in cumhuriyetin en önemli kurumlarından birisi olduğunu ve TÜİK rakamlarının 84 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik, sosyal çevreler düşüncelerini kamuoyuyla paylaşırlar. Dün, TÜİK Başkanlığından randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşların tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Kendilerine TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk, 'Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz.' Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir STK'nın unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik" dedi.

"Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura, işçiye daha az vereceğim anlamına geliyor"

Kılıçdaroğlu, bir grup akademisyen ve sosyal bilimcinin de enflasyonu hesapladığını, açıklanan rakam ile bunun farklı olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "En son bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3,51, yıllık enflasyon 21,31. Bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi 3,51 mi? Burası güven vermediği için bir grup akademisyen ve sosyal bilimci de enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar da piyasaya, rakamlara bakıyorlar. Onlar da topluyorlar bilgileri. Burası 3,51, onlar aylık enflasyon 9,31 diyorlar. Onlar yıllık 58,63 diyorlar. CHP'nin genel başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin hakkını korumak, milyonlarca memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Benim siyaset yapma anlayışım budur. Ben sosyal demokratım. Devletin sosyal olmasını isterim. Fakirden fukaradan yana olmasını isterim. Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuyla doğru diye paylaşıyorsa bu memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim anlamına geliyor. Bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti neden yapıyorum. Hangi gerekçeyle siyaset yapıyorum. İşçinin hakkını savunmayacaksam, memurun hakkını savunmayacaksam, emeklinin hakkını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum" diye konuştu.