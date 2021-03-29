CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Basın Toplantısı'na katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği basın toplantısına katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kadın kollarının düzenlediği basın toplantısına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve 81 İl Kadın Kolları Başkanı, MYK üyeleri ve kadın milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısına katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı