CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın belediye başkanları ile bir araya geldi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın belediye başkanları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kadın belediye başkanları ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle CHP'li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'da Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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