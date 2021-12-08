Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı - Haberler
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Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Prof. Dr. Tuncer Bulutay (88) için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Prof. Dr. Tuncer Bulutay (88) için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay, dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Bulutay için bugün öğle vakti Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuncer Bulutay'ın ailesi ve yakınları ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Fethi Açıkel ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Bulutay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Tuncer Bulutay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.


Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı

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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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