CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Güzel ülkemiz için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası'nın düzenlediği iftar programında, milletvekilleri, belediye başkanları ve minibüsçülerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, "Kini, öfkeyi ve nefreti bir tarafa bırakacağız. Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara'da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizdim. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun. Türkiye'nin çözülmeyecek meselesi yoktur. Bütün mesele budur, adaletten yana olacaksınız. Haktan, hukuktan ve adaletten yana olacağız" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını vurguladı. Yavaş, "Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara'da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra salondan ayrıldı.

Kaynak: DHA