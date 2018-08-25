CHP Lideri Kılıçdaroğlu gazeteci Özilhan'ın cenaze törenine katıldı

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze törenine katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan için cenaze töreni düzenlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezinde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özilhan'ın yakınları katıldı.

Törenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Baki Bey uzun yıllar beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyasında hem de bizim açımızdan büyük bir kayıp. Son derece üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

Cumartesi Anneleri'nin, 700. Oturma eylemine müdahale edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. Bunlar anneler. 700 haftadır bu anneler çocuklarının mezarı nerede bunu istiyorlar. Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek insanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiç birisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından gazeteci Özilhan, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.