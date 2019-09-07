Chp lideri kılıçdaroğlu efeler'de konuştu-ek(detaylar)

Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi
Son Dakika: Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı
40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı
Akbank, TLREF endeksli ticari kredi kullanımını başlatan ilk banka oldu
Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir