CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Dragos'tan Miting Alanına Yalnız Yürüyeceğim"

"Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak mitingle ilgili, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Miting alanına bayrak, adalet pankartı, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününe start verdi. Tuzla Stadı mevkiinden başlayan yürüyüş öncesi CHP Lideri Kılıçdaroğlu basın toplantısı gerçekleştirdi.



Yürüyüşe destek verenlere teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün 24'üncü günümüz. Yine güzel bir sabah, yine güzel bir güneş var. Birazdan yürüyüşümüze başlayacağız. Hepinize sağlık, huzur dolu iyi günler diliyorum. Yürüyüşe başlarken 24'üncü günde İstanbul'a gider miyiz gitmez miyiz diye belli çevrelerde endişe vardı. Ama karlılığımız, inancımız vardı. Rahat yürüdük. En azından kendi açımdan söylüyorum. Rahat yürüdük ve 24'üncü güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde 4 mevsimi de yaşadık aslında. Soğuk, sıcak, yağmurlu ve sisli günleri yaşadık. Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık. Yürüyerek o güzel coğrafyayı izlemek gerçekten son derece huzur vericiydi" ifadelerini kullandı.



Kendilerini protesto eden vatandaşlara teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolda ilgi gösteren çok ayıda vatandaşım vardı onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarımız vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Birisi protesto ederken diğeri alkışlayan yan yana. Siyasetin de bu kültüre ulaşması beni rahat kılar. Bu yürüyüşün amacı da zaten bu, adaleti sağlamak" dedi.



"Siyasal iktidarın değil de halkın polisi, jandarması olunca aslında halkla aralarında hiçbir sorun yok"



"Güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar bizim güvenliğimizi sağalmak için özveriyle çalıştılar. Polisi, jandarması... Bu şunu gösteriyor; bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi, jandarması olunca aslında halkla aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık, onlar bizim güvenliğimizi sağladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Miting alanına yalnız yürüyeceğim"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın miting alanına yalnız yürüyeceğini belirterek, "Ben Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. O nedenle ben de gidip genel başkanla yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma şimdiden bir uyarı yapayım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Dragos'ta miting alanına kadar yalnız yürüyeceğim. İlgi gösterirseniz, miting alanına gelin. Ben miting alanına 2 buçuk-3 kilometrelik bir yürüyüşle geleceğim ve orada hep birlikte mitingimizi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.



Kılıçdaroğlu'ndan "bayrak" uyarısı



Mitingle ilgili vatandaşlara bayrak çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Bu mitingi yaparken, miting alanına bayrak dışında, adalet pankartı dışında, Atatürk posteri dışında hiçbir şey istemiyorum. Altı oklu bayrak da istemiyorum. Adalet istiyoruz, milli bayrağımız var, dolayısıyla o bayrak altında hep birlikte yaşıyoruz. Atatürk ortak değerimiz. Onun dışında hiç kimsenin başka pankart getirmesini, başka bayrak açmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerinden ve arkadaşlarımdan istirhamım bu üçününü dışında başka bir pankartı alana sokmasınlar."



Basın mensuplarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, daha sonra yürüyüşü başlattı. Kılıçdaroğlu, partililer ve vatandaşlarla birlikte yürüyor. - İSTANBUL