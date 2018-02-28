Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve Saadet ile İttifaka Yeşil Işık Yaktı

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakına rakip gelecek gibi. CHP de 2019 seçimlerine ittifak yaparak girebilir.

"BİRLİKTELİK SAĞLANACAKSA OLABİLİR"

Meclis'te bir grup gazeteci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının ilkeler ittifakı önerisini sordu. Konuya olumlu baktığını belirten Kılıçdaroğlu, "İlkeler belirlenir, o ilkeler doğrultusunda bir birliktelik sağlanacaksa, o ilkelerden yola çıkılarak yapılır'' dedi.

İTTİFAKI AYM'YE TAŞIYACAKLAR

CHP Lideri, AK Parti ile MHP'nin hazırladığı ittifak teklifini aynen Meclis'ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da söyledi.