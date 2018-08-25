CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu Annelere Baskı Kurmak, Biber Gazıyla Perişan Etmek İnsanda Biraz...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek insanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiç birisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm" ANKARA - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu gazetecilere şunları söyledi: Baki Bey uzun yıllar beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyasında hem de bizim açımızdan büyük bir kayıp. Son derece üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

Cumartesi Anneleri'nin, 700. Oturma eylemine müdahale edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. Bunlar anneler. 700 haftadır bu anneler çocuklarının mezarı nerede bunu istiyorlar. Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek insanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiç birisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı.