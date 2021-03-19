CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

19.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:23

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak...

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

TEKİRDAĞ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" dedi.

Partisinin Tekirdağ İl Binasının açılışını yapmak üzere Tekirdağ'a gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti binasında açıklamalarda bulundu. "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip acaba nasıl olur da iktidarda kalmanın yollarını ararım diyenler bu ülkeye, demokrasilerine katkıda bulunamazlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Ne diyor anayasamız siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne demektir, siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi eğer savunuyorsak. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bütün illerde ve ilçelerde bizim binalarımız vardı. Mal varlıklarımıza el kondu. Arşivlerimize el kondu. Binalarımıza el kondu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik" dedi.

"Demokrasiyi savunmak farklı bir şeydir" ifadesini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak can ve mal güvenliği sağlamak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. Demokrasiyi savunmak benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesini özgürce söyleyebileceği bir rejimi savunmaktır. Demokrasiyi savunmak milli iradeyi savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesini savunmak demektir. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir demektir" şeklinde konuştu.

Tek adam rejimine neden karşı olduklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, "106 yıl önce Çanakkale Savaşını kazandık. Çanakkale'yi geçilmek kılanlar bedenlerini koydular. Savaş meydanlarında bedenlerini koydular. O bedenlerin içindeki ruh Çanakkale'yi geçilmez yaptı. 1918'de ne oldu? 3 yıl sonra Çanakkale'yi geçilmez yapanların iradesi yerle bir edildi. Bir kişi çıktı bir anlaşmayı imzaladı. O gemilerin tamamı Çanakkale'den bir kurşun atılmadan geldi Dolmabahçe Saraylarına demirledi. Neden biz tek adam rejimine karşı çıkıyoruz. İşte bunun için. Çanakkale'yi geçilmez kılanların iradesi bir kişini iradesi ile yok edildi ve o gemiler geldi Dolmabahçe'nin önünde demirledi. İstanbul, Osmanlı'nın Payitahtı işgal edildi" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız'
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız'
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız'
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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