CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bir Hafta Bana İzin Ver. Katar Ordusuyla Yapılan Sözleşmeyi İptal Et....

ZONGULDAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar Ordusu'yla yapılan sözleşmesine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir hafta bana izin ver. Yeter ki o sözleşmeyi iptal et. Çık meydanlara şunu söyle, 'Katar Ordu'suyla yaptığım sözleşmeyi iptal ettim. Parayı bul' de. Bulamazsam istifa edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Madenci Anıtı önünde miting gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Zonguldak isminin Bülent Ecevit'i hatırlattığını ifade ederek, "Zonguldak deyince aklıma hep Rahmetli Ecevit gelir. İşçilerin babası Ecevit, grevi, toplu sözleşmeyi getiren Ecevit. Kıbrıs Fatih'i Ecevit. Biz Ecevit deyince Zonguldak, Zonguldak deyince Ecevit'i hatırlarız. Karaelmasın, alınterinin başkenti. Alınterini lokmasına katık edenlerin başkenti. Zonguldak'ta olmanın bir ayrıcalığı vardır. Zonguldaklı demek çalışan ve üretenler demektir. Birlikte yaşamak demektir. Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan insanlar demektir. Ben Zonguldak'ı böyle bilirim, böyle tanıdım ve böyle tanımaya da devam edeceğim" dedi.

"Zonguldak'ın altında hazine var"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Zonguldak'ın altında bir maden var. Bir hazine var. Bu hazineyi kazanmak için binlerce insanımız çalıştı. Alınteri döktü. Binlerce insanımız buradan kazandıklarıyla evlatlarını üniversiteye gönderdi. Evlendirdi, askere gönderdi. Zonguldak bir tarih yazdı. Şimdi geliyoruz aynı Zonguldak'a bugün geliyoruz. 17 yılın sonunda geliyoruz. 17-20 bin kişinin çalıştığı karaelmasın yatağında bugün binlerce kişi çalışmıyor. Her seferinde gelip size söz verdiler. Seçimler öncesi gelip söz verdiler. Şu kadar işçi alacaklarını söylediler. Oylarını alıp gittiler. Sizlere verdikleri sözün hiçbirisini yerine getirmediler. Bunun hep birlikte tanığıyız. Hep birlikte bu gerçeği biliyoruz" şeklinde konuştu.

"İşsizlik, Türkiye'nin en temel sorunudur"

Son bir yılda işsiz kalanların sayısının 1 milyon 11 bin kişi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Son olarak bir yılda işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Toplam işsiz sayısı 8 milyon. 8 milyon eve ekmek girmiyor. Çocuklar yatağa aç giriyor. Babalar çocuklarına harçlık veremediği için çocuğunun yüzüne bakamıyor. 8 milyon evde 'yarın ne olacak' kaygısı var. 8 milyon evde doğru dürüst tencere kaynamıyor. İşsizlik nedeniyle insanlar TBMM duvarında kendilerini yaktılar. Çiftçi aynı durumda, aynı pozisyonda. Şu soruyu kendinize sorun, 'özellikle geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım, '17 yıldır AK Parti'nin saygı değer yöneticileri seni 17 yıldır omuzlarımda taşıdım. Vergi istedin verdim. Şunu yap dedin yaptım. Tek başıma yöneteceğim dedin, sana bu imkanı verdim. İstediğin valiyi tayin etti. İstediğin kaymakamı tayin ettin. İstediğin rektörü tayin ettin. İstediğin kararnameyi çıkarttın. 17 yıl benim, dedemin, babamın kurduğu fabrikaları 70 milyar dolarlık sattın. Beni 17 yıl sonunda neden soğan kuyruğunda mahkum ettin.' 17 yılın sonunda vatandaşı getirdiler, soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Şimdi o kuyruk varlık kuyruğu diyor. Ne söylenir. Ben şimdi Japonya'nın haline üzülüyorum. Fakir Japonya. Almanya'ya üzülüyorum. Sizin ülkenizde varlık kuyruğu yok. Zenginlik yok. Açlık var, sefalet var. Varlık kuyruğu görmek istiyorsanız gelin görün Türkiye'yi diyeceğim. İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Ben onun gerçek bir varlık kuyruğu olduğunu bilseydim sen o kuyruğun en başında olurdun. Sarayda oturuyor. Sarayın mutfağı ayrıdır. Soruyor sarayda mutfakta eksiklik var mı yok. Kilosu 4 bin liralık çay da var. Kılıçdaroğlu işsiz nereden çıkardı diyor. Bay Kemal'e anlat anlat ne söyleyeceğiz diyor. Bay Kemal konuşacak. İşsizin, vatandaşın, alınteri dökenlerin derdini elbette dile getirecek. Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için önce namuslu adam olmak gerekir. Bay Kemal olmak devletin silah fabrikasını Katar Ordu'suna peşkeş çekmemek lazım. Bay Kemal olmak için oğlunu bedelli askerliğe göndermemek gerekir. O sanıyor ki Bay Kemal deyince vaziyeti kurtaracak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını meydan meydan soracağım" dedi.

"Osmanlı'nın parasını basacak Merkez Bankası bile yoktu"

Türkiye'nin canlı hayvan, mercimek ve nohutu yurt dışından ithal ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasıyla ilgili de şöyle dedi:

"Dışarıdan kömür gelmiyor sadece tütün geliyor. Geçen sene 13 milyon dolarlık tütün aldık. 115 milyon dolarlık pamuk aldık. Nasıl oluyor da bu cennet gibi ülkede bereketli tarlaları, suyu, güneşi varken yurt dışından niye bunlar geliyor. Mercimek, canlı hayvan, nohut, et geliyor. Herşeyi dışarıdan alırsanız bu iş yürümez. Yorulmadan alınteri dökmeden, çalışmadan başkalarının ürettiklerini tüketirseniz haysiyetinizi ve onurunuzu daha sonra da bağımsızlığını kaybedersiniz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı'nın nasıl battığını gördü. Üretmediği için Osmanlı battı, üretemediği için battı. Osmanlı'nın parasını basacak Merkez Bankası bile yoktu. 1930 yılından sonra paraları basacak bir bankamız oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk üretime önem verdi. Sümerbank, Etibank bunları pamuk satarak, incir, üzüm satarak kurdu. Yani ilk şeker fabrikamız Uşak'ta yumurta satılarak kuruldu. Şimdi babalarımızın, dedelerimizin, incir, üzüm, pamuk, yumurta satarak kurdukları fabrikaları biz satıyoruz. Fabrika satarak canlı hayvan alıyoruz. Fabrika satarak pamuk alıyoruz. Patates alıyoruz. Soğan alıyoruz. Yani işler tersine döndü. Tersine gidişi düzeltmek bizim, sizin elinizde, yani sandıkta. Buna izin vermeyeceğiz. Yeter kardeşim üretmekse beraber üretelim, üretmek kazanmak demektir. Üretmek alınteri dökmektir. İşsizlikle mücadele demektir. Bunu yaptığınız zaman başarılı olursunuz."

"Dünyada hangi devlet kendi silah fabrikasının yüzde 49.9'unu yabancı bir ülkeye satmıştır"

Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar Ordusu'yla ilgili sözleşmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakarya'daki tank palet fabrikası bugünkü değeri 20 milyar dolar. Bunu niye anlatıyorum. Özellikle ülkücü kardeşlerime, milliyetçi kardeşlerime anlatıyorum. Bir silah fabrikası devletin namusu, haysiyeti, Türkiye'nin bekasıdır. Dünyanın aynı konuda üretim yapan 5 fabrikasından birisidir. Değeri 20 milyar dolar. Kime satıldı, Katar Ordu'suna satıldı. Ülkücü kardeşlerime soracağım ilk soru, dünyada hangi devlet kendi silah fabrikasının yüzde 49.9'unu yabancı bir ülkeye satmıştır. Dünyada böyle bir örneği yok. Eğer dünyada bir örneği yoksa dönüp kendisine milliyetçi diyen vatandaşa, Katar Ordusuna peşkeş çekenlerin arkasında durup milliyetçi diyecek misiniz? Kendi silah fabrikalarımıza, kendi üretimimize güveniyoruz. Fabrikalarımızın başka orduya peşkeş çekilmesini istemiyoruz. O zat diyor ki, '50 milyon dolar bulamadığım için, Katar Ordusu'na yüzde 50'sini sattım' diyor. Suriyelilere 35 milyar dolara buluyorsun, 50 milyon doları bulamıyorsun. Zonguldak'tan çağrı yapıyorum. 50 milyon dolar yok diyorsan, Katar Ordusu'na sattığın sözleşmeyi iptal et. Bir hafta içerisinde 50 milyon doları bulmazsam siyaseti bırakacağım. Kendi silah fabrikamızı birilerine peşkeş çekmeyiz. Bu teklifi yaptım. Benden kurtulmak istiyorsun. Ey Kılıçdaroğlu diyorsun, seni bitireceğim diyorsun. Ben milletimi, ülkemi seviyorum. Alınteri ve emekten yanayım. İnsandan yanayım. Türkiye'nin çıkarlarından yanayım. 50 milyon doları bulamıyorum, para yok diyorsun. Bir hafta bana izin ver. Yeter ki o sözleşmeyi iptal et. Çık meydanlara şunu söyle, 'Katar Ordu'suyla yaptığım sözleşmeyi iptal ettim. Parayı bul' de. Bulamazsam istifa edeceğim. Bir uçak sat. 50 milyon doları ver. Dünyanın iftirasını atıyorlar. Kaybetmeye başlayınca belaltı vurmaya başlarlar. Bizim belediye başkanlarımızın tamamı düzgün insanlar. Yeni pırıl pırıl insanlar. Sizin İstanbul'da çok arkadaşlarınız, dostlarınız var. Ekrem İmamoğlu diye bir beyefendiyi tanıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu İstanbul'un kaderini değiştirecek. Hiç kimseyi ötekileştirmiyor. Herkesi kucaklıyor. Alınteri, dostluk, kardeşlikten yana. Onlar ayrıştırıyorlar biz birleştiriyoruz. Biz barış tohumları, huzur tohumları ekiyoruz. İstiyoruz ki her evde huzur, bereket olsun. Mutluluk olsun. İnsanlar mutlu yaşasınlar. En büyük arzumuz budur."

Kılıçdaroğlu, madenci bareti ve Zonguldak Kömürspor atkısıyla çıktığı mitingde partisinin belediye başkan adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek kent merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İHA