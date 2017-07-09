CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi'nde Konuştu (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Ankara'da yürüyüşe başladığımda bir grup yurttaşımızla birlikte ilk gün 21 km'yi 10 dakikalık arayla bitirdik. Yol boyunca araç kullanıcıları, bazen korna bazen elleri ile bizi yüreklendiren, bize destek verenlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan şükranlarımı gönderiyorum. Bize sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, hayır dualarım sizinledir diye annelere, babalara, dedelere şükran borçluyum. Buradan onlara teşekkürlerimi gönderiyorum" diye konuştu.







"HARP OKULU'NDAYKEN TUTUKLANAN OĞLU İÇİN YÜRÜYEN VEYSEL AMCA'YA SELAMLARIMI, GÖNDERİYORUM"



Kılıçdaroğlu, "Yol boyunca büyük bir kısmını birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu'ndayken tutuklanan oğlu için yürüyen Veysel Amca'ya da selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. ve tabii ki yolda gelirken bizi protesto eden sevgili vatandaşlarımız da vardır. Hiç kimse unutmasın, Kemal Kılıçdaroğlu herkese saygılıdır. Onlara da şükranlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Herkes özgürce düşüncesini ifade edebilecek. Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize. Ankara'dan İstanbul'a kadar polisinden jandarmasına bütün güvenlik güçleri bizim burada sağlıklı olarak toplanmamız için olağanüstü çaba harcadılar. Halkın polisine, jandarmasına buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyor teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.







"BİZ YÜRÜRKEN TAŞKINLIK YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLARDI. VURUP KIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLARDI"



"Dünyanın en barışçıl, yürüyüşünü, eylemini yaptık" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın biz yürürken taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı. Vurup kıracağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl, yürüyüşünü, eylemini yaptık. Hiçbir yurttaşımızın burnu dahi kanamadı. Adalete susayan bütün 80 milyona şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.







"HASAN TATLI'NIN KIZLARI BABALARININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİLER"



Kılıçdaroğlu, "Bir acı kaybımız oldu. Hasan Tatlı yürüyüşün başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İki kızı yürüyüş sırasında geldiler ve bir etaba katılarak babalarının vasiyetini yerine getirdiler" dedi.







"YÜRÜYÜŞÜMÜZE DESTEK VEREN PEK ÇOK KESİM OLDU YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER"



Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüze destek veren pek çok kesim oldu. Destek açıklaması yapan siyasi partiler ve milletvekillerine bizzat katılan siyasi parti genel başkanı ve yöneticilerine, sendikalara, sanatçılara, muhtarlara, engellilere gazi ve şehit alenilerine, Ergenekon, balyoz ve kanun hükmünde kararname mağdurlarına emekli hakim ve komutanlara, taşeron işçilere, emeklilikte yaşa takılanlara, kadınlara, sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına barolara, çiftçilere, emeklilere ve mağdur ailelere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum verdikleri destek için" ifadelerini kullandı.







"OLMAYAN ADALET HAPİSTEKİ MİLLETVEKİLLERİ, TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN YÜRÜDÜK"



"Adalet yürüyüşü" nün nedenini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Neden yürüdük? Bu sorunun cevabını da izin verirseniz vereyim. Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için, hapisteki milletvekilleri, tutuklu gazeteciler için yürüdük" dedi.







"GÖKMEN ULU'NUN DOĞUM GÜNÜ. KENDİSİNE BURADAN MUTLU YILLAR DİLİYORUZ"



Kılıçdaroğlu, "Bugün Sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun doğum günü. Kendisine buradan mutlu yıllar diliyoruz. İçeridesin kardeşim biliyorum. Abilerin ile üstatların ile birlikte. Ama unutma Maltepe Meydanı burada, senin, gazetecilerin yanındadır" dedi.







"GEÇMİŞTE SIKIYÖNETİM DÖNEMLERİNDE PAŞALAR, HİTLER ALMANYA'DA YAPIYORDU"



Kılıçdaroğlu, "Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. KHK ile üniversite hocalarının kapının önüne konulması tam bir demokrasi ayıbıdır. Geçmişte bunu 1402'likleri hatırlarsınız sıkıyönetim dönemlerinde paşalar yapıyordu. Hitler Almanya'da yapıyordu. Şimdi Kaboğlu gibi dünya çapında bilinen önemli isimler kapının önüne konuldu ve yurt dışına çıkışları da yasaklandı. Yasaklayanları kınıyorum" diye konuştu.







"FETÖ'YE KARŞI OLDUĞUMUZ İÇİN YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlerinden atılanlar için, çocuk işçiler için, orman köylüleri için, hapisteki askeri öğrenciler, hapisteki er ve erbaşlar için yürüdük. Linç edilen askerler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük, FETÖ'ye karşı olduğumuz için, yürüdük. 20 Temmuz darbesine karşı, olduğumuz için yürüdük" dedi.







"IŞİD, PKK, EL -NUSRA VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI OLDUĞUMUZ İÇİN YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "IŞİD, PKK, El -Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için, gazi Meclis'e sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük. Devlette liyakat sistemi olmadığı için yürüdük" dedi.







"MAVİ MARMARA ŞEHİT VE GAZİLERİ İÇİN YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "Şiddet mağduru kadınlarımız için yürüdük, onursuz bir anlaşmayla Mavi Marmara şehitlerinin hakları ellerinden alındığı için yürüdük" dedi.







"NURİYE VE SEMİH İÇİN YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "KHK ile görevlerinden atılan, işine geri dönmek için hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapise konulan açlık grevindeki kardeşlerimiz, Nuriye ve Semih için yürüdük. Can ve mal güvenliği olmadığı için korku iklimi nedeniyle konuşamayan iş dünyası için yürüdük" dedi.







"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKSIN, GERÇEK DARBECİLER YARGILANSIN DİYE YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük, 249 şehidimiz, 2301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılamaz. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı, ikilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük" dedi.







"9 TEMMUZ YENİDEN DOĞUŞUN TARİHİDİR. ADALETİ GETİRMEK İÇİN YÜRÜDÜK"



Kılıçdaroğlu, "Özetle bu ülkede adalet için yürüdük. Adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu değil bir özgürlüğün, barışın, bir birlikte yaşam iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır" dedi.



- İstanbul