Son dakika haberleri! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle görüştü
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Son dakika haberleri! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle görüştü

18.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:40
Son dakika haberleri! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle görüştü

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, şehit aileleri ve gaziler ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Şehit aileleri ile gazilerin talep ve düşüncelerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, mevcut koşulların iyileştirilmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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