CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eski Baş Danışmanı Fatih Gürsul, Fetö'nün İstanbul...
IHAAW162324-ASA/26-12-2017 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ’nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW162324-ASA/26-12-2017
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 26.12.2017 16: 23: 24 TSI
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