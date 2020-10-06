CHP'li Zeybek'ten "baro seçimleri yapılsın" çağrısı
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CHP'li Zeybek'ten "baro seçimleri yapılsın" çağrısı

06.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:45
CHP'li Zeybek'ten

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "Parti kongreleri devam ediyor ama baro seçimleri erteleniyor.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, "Parti kongreleri devam ediyor ama baro seçimleri erteleniyor. Bu karar kabul edilemez, bu kararları alanlar suç işlemiştir." dedi.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle ikinci bir baronun kurulmasına izin verildiğini anımsattı.

Hükümetin, bu değişiklikle baroları bölüp, kendi kontrolü altında barolar kuracağı beklentisine girdiğini ancak başaramadığını belirten Zeybek, bunun için de baro seçimlerinin ertelenmesi yoluna başvurduğunu iddia etti.

Baro seçimlerinin, ekimin ilk haftasında yapılmasının kesin bir hüküm olduğuna dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu kesin hükme rağmen maalesef, hukuk çiğnenerek baro seçimleri ertelendi. İçişleri Bakanlığının pandemi nedeniyle yayımladığı genelgeye dayanılarak böyle bir karar alındı. Burada hukuki bir yaklaşım yoktur, tamamen siyasi bir karar söz konusudur. Bürokratlar da siyasi otoritenin emrine girerek anayasa ve yasaları yok sayar bir karara imza attı. Bu kararlar anayasaya aykırıdır. Bu, hukuk devleti olan bir ülkenin ayıbıdır. Amaç pandeminin engellenmesi değildir. Parti kongreleri devam ediyor ama baro seçimleri erteleniyor. Bu karar kabul edilemez, bu kararları alanlar suç işlemiştir. Hiçbir gerekçeyle kanunlar yok sayılamaz ve ertelenemez. Kanunların hükmü ancak yeni bir kanunla değişir. Derhal bu yanlıştan dönsünler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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