CHP'li Zeybek: "İstanbul'un kültürü ile birlikte dokusunu da korumak zorundayız"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul'un kültürü ile birlikte dokusunu da korumak zorundayız." dedi.

Zeybek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da Camialtı ve Taşkızak tersanelerinin de bulunduğu Haliçport imar planının mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

İstanbul fethedildikten hemen sonra kurulan bu tersanelerin sadece İstanbul'da değil dünyada yaşayan en eski sanayi yapıları olarak tescillendiğini ifade eden Zeybek, bu yapıların içerisinde 17 sanayi yapısı, 2 yer üstü kalıntısı, 3 sivil mimarlık örneği, 7 anıt eser olduğunu söyledi. 1 Kasım 2018 tarihinde ise bu alanın turizm ve ticaret alanı lejandına alındığını belirten Zeybek, "Bu planla birlikte Beyoğlu ilçemizde geniş bir kesimde yaşayan insanlarımızın denizle, kentin denizle ilişki kurması engellenmiştir." dedi.

Bir kentin en önemli özelliklerinden birisinin kent kültürü ile kent belleğinin ayakta durması ve kuşaktan kuşağı aktarılması olduğunu dile getiren Zeybek, "İstanbul'un kültürü ile birlikte dokusunu da korumak zorundayız." diye konuştu.

Geçmişten bugüne İstanbul'un bütünlüğünün bir parçası olan Camialtı ve Taşkızak tersanelerini gelecek kuşaklara aktarmak, buraları kentte yaşayan insanların kullanımına açmak ve kentin hafızası haline dönüştürmek gerektiğini söyleyen Zeybek, bu bölgeyle ilgili alınan kararların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden