CHP'li Yılmazkaya: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri kara teslim etti" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Yılmazkaya: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehri kara teslim etti"

CHP'li Yılmazkaya:
AA / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediyesinin şehri kara teslim ettiğini ileri sürdü.

GAZİANTEP (AA) - CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediyesinin şehri kara teslim ettiğini ileri sürdü.

Yılmazkaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'teki kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan görüntülere değindi. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, memleketi kara teslim etti." diyen Yılmazkaya, günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen dünkü kar yağışı nedeniyle trafiğin kilitlendiğini, saatlerce yolda mahsur kalan kadın, hamile, çocuk ve yaşlıların mağdur olduğunu, vatandaşların ilaç ve gıda sorunu yaşadığını söyledi.

Yılmazkaya, vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtığını, Gazianteplilerin cezalandırıldığını, halkın bunu hakketmediğini, ana yolların hala açılmadığını ifade etti.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title