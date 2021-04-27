CHP'li Yıldırım Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Yıldırım Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi

CHP'li Yıldırım Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde her işte çalıştırıldığını savunarak, "Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde her işte çalıştırıldığını savunarak, "Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz. Ek ders ücretlerinin yasalara aykırı şekilde kesilmesinin araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge sunduk." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin sorunlarına değindi.

Milli Eğitim Bakanlığının, yüz yüze ya da uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılmaması halinde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceğini açıkladığını anımsatan Kaya, öğrencinin derse girmemesindeki sorumluluğun öğretmende olamayacağını söyledi.

Öğretmenin, dersine girme öncesindeki hazırlığının göz ardı edilemeyeceğini, teknik sorunlardan kaynaklı ders işlenememesinin sorumlusunun öğretmen olamayacağını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar pandemi koşullarında görevini eksiksiz yerine getiren, özveriyle çalışan öğretmenlerimizi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Öğretmenleri, pandemi koşullarında her işte çalıştırdınız. Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında öğretmenlere maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yasalara aykırı şekilde kesilmesinin araştırılması için TBMM Başkanlığına bir önerge sunduk. Her koşulda bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Eşini başından vurup 'İntihar etti' demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Yıldırım Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:44:22. #1.15#

title