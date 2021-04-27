CHP'li Yıldırım Kaya, öğretmenlerin ek ders ücreti kesintisinin araştırılmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde her işte çalıştırıldığını savunarak, "Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde her işte çalıştırıldığını savunarak, "Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz. Ek ders ücretlerinin yasalara aykırı şekilde kesilmesinin araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge sunduk." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin sorunlarına değindi.

Milli Eğitim Bakanlığının, yüz yüze ya da uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılmaması halinde öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceğini açıkladığını anımsatan Kaya, öğrencinin derse girmemesindeki sorumluluğun öğretmende olamayacağını söyledi.

Öğretmenin, dersine girme öncesindeki hazırlığının göz ardı edilemeyeceğini, teknik sorunlardan kaynaklı ders işlenememesinin sorumlusunun öğretmen olamayacağını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar pandemi koşullarında görevini eksiksiz yerine getiren, özveriyle çalışan öğretmenlerimizi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Öğretmenleri, pandemi koşullarında her işte çalıştırdınız. Vefa Destek Grubunda, filyasyon ekipleri arasında çalıştırdınız, cami kapılarında öğretmenlere maske dağıttırdınız ve ek ders ücretini kesmeyi reva görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yasalara aykırı şekilde kesilmesinin araştırılması için TBMM Başkanlığına bir önerge sunduk. Her koşulda bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen