CHP'li Yıldırım Kaya'dan LGS'nin ertelenmesi çağrısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eğitim bileşenlerinin görüşleri de alınarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) ve Geçiş Sistemi Merkezi (LGS) sınavlarının uygun bir tarihe alınmasını çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eğitim bileşenlerinin görüşleri de alınarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) ve Geçiş Sistemi Merkezi (LGS) sınavlarının uygun bir tarihe alınmasını çağrısında bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, özel koşullara uygun, daha radikal kararlar alınması, çocukları ve gençleri rahatlatacak alternatifler üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini belirtti.

LGS'ye 7 Haziran'da girecek 1 milyon 670 bin öğrencinin sınava giriş kayıtlarının otomatik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını ancak koşulların ağırlığı ve çocukların psikolojisinin bu sınavı kaldıracak durumda olmadığını ifade eden Kaya, olumsuz koşullarda ve stres altında yapılacak sınavların gerçek amacına ulaşmayacağını dile getirdi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a açık çağrımızdır. Siyasi baskılara boyun eğmeyin. Eğitime ilişkin kararlarda inisiyatifi ele alın. Eğitim bilimci kimliğinizi kullanın. Eğitimin bileşenlerinin görüşlerini de alarak Sağlık Bakanlığını ve Bilim Kurulunu bilgilendirin. İOKBS ve LGS sınavlarının ertelenerek uygun bir tarihe alınmasına öncülük edin. Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz sizden bunu bekliyor. Bilim, akıl ve irade siyasal baskılara feda edilmesin."

Kaynak: AA