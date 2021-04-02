CHP'li Yıldırım Kaya: "AKP ve MHP, antidemokratik uygulamalara hız verdi"
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CHP'li Yıldırım Kaya: "AKP ve MHP, antidemokratik uygulamalara hız verdi"

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
CHP'li Yıldırım Kaya: 'AKP ve MHP, antidemokratik uygulamalara hız verdi'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti ve MHP'nin, son dönemde "antidemokratik uygulamalara akıl almaz şekilde hız verdiğini" öne sürdü.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti ve MHP'nin, son dönemde "antidemokratik uygulamalara akıl almaz şekilde hız verdiğini" öne sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, Genel Kurulda, kendi getirdikleri kanun tekliflerinin görüşmelerine bile katılmadıklarını savundu. Siyasi parti ve milletvekillerinin, verdikleri kanun tekliflerini takip etmeleri gerektiğini dile getiren Kaya, AK Parti'nin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, "saraydan gelen talimat sonrası, TBMM'nin iradesini ayaklar altına alarak, İçtüzüğü çiğneyerek yapılan oylamayı yok saydığını" ileri sürdü.

Kanun teklifinin AK Parti ve MHP oylarıyla 6 Nisan'da yeniden görüşülmek üzere gündeme alındığını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Eğer gündeme aldıkları, esnafın, çiftçinin, atanmayan öğretmenlerin sorunları, ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanların haklarının iadesi olsaydı CHP olarak güle oynaya gelir onların getirdiği teklife oy verirdik. KHK borçları nedeniyle hacizleri durduran bir teklif olsaydı gözümüz kapalı 'evet' derdik ancak getirdikleri halkın çıkarına bir teklif değil yurttaşları fişleme yasası. Gazi Meclis'e yapılan darbeyi asla kabul etmiyoruz ve bu darbeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Meclis'e sivil darbe yapılarak tüm yetkileri elinden alındı. AK Parti, Meclis iradesini tek kalemde yok saydı. AKP ve MHP, son günlerde antidemokratik uygulamalara akıl almaz şekilde hız verdi."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesinin kapatılması gerektiğine yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Kaya, "Bağımsız yargıyı yok ettiniz, kanunları yok saydınız, Anayasa Mahkemesini kapatmayı konuşuyorsunuz. Unutmayın, bir gün sizin de bağımsız yargıya muhtaç olduğunuz günler gelecek. Devran hep böyle devam etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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