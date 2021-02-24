CHP'li Yıldırım Kaya: "2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya ulaşamazken, yüz yüze sınavı neye göre yapacaksınız?"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya ulaşamazken, yüz yüze sınavı neye göre yapacaksınız?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya ulaşamazken, yüz yüze sınavı neye göre yapacaksınız?" dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının, yüz yüze eğitim yapılabilmesi için hiçbir koşulu yerine getirmediğini savunarak, 1 Mart'tan itibaren lise öğrencilerine yüz yüze sınav yapılacağının bildirildiğini aktardı.

Bakanlığın 2021'de 20 bin öğretmen ataması yapmaya hazırlandığını ancak kendi tespitlerine göre 250 bin, Sayıştay'ın tespitine göre 138 bin öğretmen açığı olduğunu kaydeden Kaya, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlanması halinde en az 60 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini söyledi.

Uzaktan eğitimin başlamasıyla eksikliği ön plana çıkan bilişim öğretmenlerinin de atamasının yapılmasını talep eden Kaya, ayrıca yüz yüze eğitimin yapılması için okullara yeterli sayıda sağlık ve temizlik personeli de gerektiğinin altını çizdi.

Kaya, aile birleşmesi için il emri tayini bekleyen ve sayıları 1180 olan öğretmenlerin sıkıntılarının da çözülmesini istedi.

İnterneti, bilgisayarı, televizyonu bulunmayan milyonlarca öğrencinin eğitimde fırsat eşitsizliğinin mağduru olduğunu iddia eden Kaya, "Yüz yüze sınav, yüz yüze eğitime erişemeyen öğrencilerin başarı ortalamasının düşmesine neden olacak." ifadesini kullandı.

Kaya, yüz yüze sınav yapmanın sorunları çözmeyeceğini, aksine mağduriyetlere sebep olacağını iddia ederek, "2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya ulaşamazken, yüz yüze sınavı neye göre yapacaksınız?" diye sordu.

Liseli gençlerin haklı taleplerine kayıtsız kalınmamasını isteyen Kaya, uygun koşullar sağlanmazsa yüz yüze yapılacak sınavların iptal edilmesi, sınavlar yapılacaksa da koşulların sağlandığı uygun bir tarihe ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı