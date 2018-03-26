CHP'li Yedekci, "Mücadelemizin Temelinde Adalet Var"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, CHP İngiltere Birliği ziyaretinde Türkiye ve bölgesel gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Yedekçi, "Yargıçların yürütmenin başındaki kişi karşısında ayağa kalkıyor ve önünü iliklemeye çalışıyorsa adalet kavramı ülkemizde ayaklar altına alınmıştır. Biz mücadelemizi ülkemizde adaleti yeniden sağlamak üzere kurguluyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Londra'da bulunan CHP İngiltere Birliği'ni ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yedekci, dış politikadan teröre, demokrasiden eğitim konularına kadar gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yedekci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Eğitim konusunda günden güne kötüye gidiyoruz. Ülkemizde eşsiz özelliklere sahip bir okulun bahçesinde rezidans inşaatı sürüyor. Sınav sistemleri ve müfredatlar sürekli olarak değiştiriliyor. Bu durum ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı derinden etkiliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın yap-boz tahtası olarak kullanılmasından bir an önce vazgeçilmelidir. Sosyal, adil, eşit, çağdaş, Atatürkçü, uygar ve laik bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Eğitim sistemi yüzünü bilime, fenne ve teknolojiye dönmelidir.

Çocuklarımız istismara maruz kalıyor. İstismarların yüzde 95'inin gizli kaldığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya kondu. Kadın cinayetleri son yeni yılda 1400 arttı. Çocuklarımızı istismar edenlere uygulanan iyi hal indirimleri kabul edilemez. Adalet, ülkemizin evlatları istismar edildiğinde, kadınlarımız, çocuklarımız cinayete kurban edildiğinde işlemiyorsa adaletin adından ve gücünden söz edilemez. Ülkemizin içerisinde bulunduğu karanlık yüreğimizi karartmamalıdır. 2019 seçimlerinde, kurtuluşun, kuruluşun ve devrimin partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sandıklarımıza sahip çıkacağız ve seçim güvenliğini sağlayacağız.

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde bulunan silahların sadece 3'te biri ruhsatlı. Her 100 kişiden 12'si silah sahibi. Son üç yılda kayıp silahların sayısında yüzde 720 artış gerçekleşti. Bireysel silahlanmadaki artış ülkemiz için olası bir iç savaş hazırlığı sinyali olarak algılanabilir.

Dış politikada büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine bağlı kalınmalıdır. Aksi takdirde toplumsal barışımız ve ülkelerle dostluk ilişkilerimiz sürekli olarak tehlike altında bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan mevcut tüm sorunların kökeninde adalet sorunu bulunmaktadır. Adaletin temel güvencesi anayasamız, yasalar ve bunları uygulayan yargıçlardır. Ancak yargıçların yürütmenin başındaki kişi karşısında ayağa kalkıyor ve önünü iliklemeye çalışıyorsa adalet kavramı ülkemizde ayaklar altına alınmıştır. Biz mücadelemizi ülkemizde adaleti yeniden sağlamak üzere kurguluyoruz. Adaletin olmadığı yerde, geleceğin aydınlığından söz edilemez.

İnsanlarımızın huzurla, mutlulukla refah ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir." - Londra