CHP'li Yavuzyılmaz'dan Libya Dostluk Grubu kurulması başvurusu

13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:20

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM'de Libya ile parlamentolar arası dostluk grubu kurulması için Meclis Başkanlığına başvurdu.

Yavuzyılmaz, başvurusuna için Meclis'te düzenlediği basın toplanısında, dostluk gruplarının, yasama dönemleri başında siyasi parti gruplarının istişaresiyle TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulduğunu anımsattı.

Libya halkının Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gösterdiği dayanışmayla dostluğunu kanıtladığını ifade eden Yavuzyılmaz, tüm dünya Türkiye'ye sırtını dönüp ambargo uygularken Libya halkının dost elini Türkiye'ye uzattığını belirtti.

Yavuzyılmaz, 3 yılı aşkın süre Libya'da yaşadığını, bölgeyi bildiğini dile getirerek, parlamentoların Türk halkı ile Libya halkı arasında köprü oluşturması gerektiğini vurguladı.

Libya'da yaşanan ve iç savaşa dönüşen gelişmelerin, parlamentolar arası ilişkileri de etkilediğini vurgulayan Yavuzyılmaz, TBMM'de bu nedenle 24. Dönem'den sonra Libya Dostluk Grubu'nun kurulmadığına dikkati çekti.

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin de oylarıyla Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un kabul edildiğini anımsatan Yavuzyılmaz, bu kanunun, BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde Libya ile TBMM arasında dostluk grubunun bulunmamasının, parlamenter diplomasi açısından eksik olacağını belirten Yavuzyılmaz, "Bu dostluk grubunun kurulması, Libya halkı ile uzun yıllara dayalı dayanışmamızın da bir gereğidir. Bu doğrultuda TBMM Başkanlığının dostluk grubunun kurulması girişimimizin gereğini en hızlı şekilde yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un dün TBMM'de bulunduğu anımsatılarak, Katar Dostluk Grubu üyesi olarak tank paleti fabrikasını gündeme getirip getirmediğine ilişkin bir soru üzerine Yavuzyılmaz, "Dostluk Grubu olarak şura meclisi üyeleriyle bir araya geldik. Genel Başkanın görevlendirmesiyle katıldım. Tank paleti fabrikasındaki gelişmelerden rahatsızlık duyduğumuzu birinci ağızdan anlattım. Şura Meclis Başkanı, Türkiye'de çeşitli konularda hükümet ve diğer partiler arasında uzlaşmanın olmadığını bildiklerini, bu uzlaşısızlığın diğer yabancı ülkelerin ekmeğine yağ sürebileceğini beyan ettiler. Diplomatik çizgide görüşme oldu." dedi.

Kaynak: AA