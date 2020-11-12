CHP'li Yavuzyılmaz'dan bayramlarda otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olması teklifi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren köprü, tünel ve otoyolların resmi ve dini bayramlarda ücretsiz kullanılabilmesi için TBMM'ye yasa teklifi sunduğunu belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren köprü, tünel ve otoyolların resmi ve dini bayramlarda ücretsiz kullanılabilmesi için TBMM'ye yasa teklifi sunduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar dışındaki yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren otoyol ve köprülerden resmi ve dini bayramlarda da geçiş ücretinin alındığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü dahil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu işleten görevli şirketin devlete olan kamulaştırma kullanım bedeli borcu karşılığında, işletmenin kamuya devir tarihi olan 2035 yılına kadar otoyoldan tüm bayramlarda ücretsiz geçiş imkanı sağlayan kanun teklifi sunduğunu bildirdi.

Sayıştay denetim raporuna göre şirketin 2010-2019 yılları için devlete 568 milyon lira borcu bulunduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, "Tahsil edilemeyen borç dikkate alındığında şirketin 2035 yılına kadar borcunun 1,5 milyar liraya ulaşacağı öngörülmektedir. Osmangazi Köprüsü dışında kalan tüm köprü, tünel ve otoyollardan tüm bayramlarda yararlanacak vatandaşların giderleri, tahsil edilemeyen borçlardan mahsup edilebilecek. Bu da ne hazineye ilave bir yük getirecek ne de şirketi hak kaybına uğratacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen