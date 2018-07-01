CHP'li Yarkadaş Tarih Verdi: Yerel Seçimler 4 Kasım'da Yapılacak

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene alınacağı kulislerde iyiden iyiye konuşulurken, CHP'li Barış Yarkadaş yerel seçim tarihiyle ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı.

YEREL SEÇİM TARİHİ: 4 KASIM 2018

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da yerel seçim tarhihiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. AK Parti Kongresi'nin 18 Ağustos'a alınarak erkene çekilmesine dikkat çeken Yarkadaş "Kafalarındaki tarih ise 4 Kasım 2018. Buna tüm partiler uyar..." ifadelerini kullandı.

Yarakdaş, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı;

"AKP'nin büyük kongresini öne çekmesi, yerel seçimlerin tarihinin değişeceğini gösteriyor. AKP, ekonomik krizin derinleşmesine ve yurttaşlar üzerinde hissedilmesine olanak vermeden seçimi gerçekleştirmek istiyor. Kafalarındaki tarih ise 4 KASIM 2018. Buna tüm partiler uyar..."