CHP'li Yalım: "Türkiye İş Bankası hisseleri bizim namusumuzdur" CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye İş Bankası hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin tartışmalara değinerek, "Bu hisseleri korumak bizim namusumuzdur.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye İş Bankası hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin tartışmalara değinerek, "Bu hisseleri korumak bizim namusumuzdur." dedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birçok vatandaşın, muayene borcu olduğu için eczanelerden maske alamadığını söyledi.

Özkan Yalım, 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin mağdur olduğunu, bu yaş gruplarında bulunanların daha çok dışarıda vakit geçirmelerinin yolunun açılması gerektiğini belirtti.

Türkiye İş Bankası hisselerinin Hazineye devredilmesine ilişkin tartışmaları anımsatan Yalım, Atatürk'ün ülkenin birçok yerinde, ağır işletmelerden oluşan 46 yatırım yaptığını, bu fabrikalar sayesinde ağır sanayi üretimi ve ekonominin geliştiğini anlattı.

Türkiye İş Bankası hisselerinin miras hukukuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yalım, Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış miras belgesinin fotoğrafını gösterdi. Yalım, "Bu mirası korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu miras bizim namusumuzdur, peşkeş çektirmeyeceğiz, CHP bu hisselerden para almıyor, sadece yönetimde arkadaşlarımız var. Hiç kimse İş Bankası hisselerinin tamamını alıp peşkeş çekmeye yeltenmesin. Bu hisseleri korumak bizim namusumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: AA