CHP'li Yalım, esnafa devlet fabrikalarında üretilen şekerden satılmasını istedi

UŞAK (AA) - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, imalat sektöründeki esnafa, devlet fabrikalarında üretilen uygun fiyatlı şekerden verilmesini istedi.

Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, helvacı, pastacı, tatlıcı, şekerlemeci gibi imalatçı esnafın sıkıntı yaşadığını, devlete ait fabrikaların ürettiği şekerin çuvalının 260, özel sektördekilerin ise 450 lira olduğunu söyledi.

Bakkal ve marketlere devlet fabrikalarında üretilen şekerden verildiğini ileri süren Yalım, ancak şeker kullanarak üretim yapan esnafın 450 liraya satılan şekerden alım yapmaya zorlandığını iddia etti.

Uşak'taki ve tüm Türkiye'deki tüm imalatçılar adına uyarıda bulunduğunu belirten Yalım, "Üretici, imalatçı esnafın, tatlıcının, helvacının, şekerlemecinin devletin fabrikalarında üretilen şekeri alması için gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlayalım." dedi.

Gübrenin torbasının 450 lira, 16 polar şeker pancarının 1 tonunun ise 420 lira olduğunu dile getiren Yalım, "1 ton pancar veriyorsun, 1 çuval gübre bile alamıyorsun. Bu çiftçimize ciddi sıkıntı." ifadelerini kullandı.