CHP'li Yalım'dan şeker fabrikalarındaki çalışanlara kadro talebi

12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:24

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şeker fabrikalarında mevsimlik işçi ve taşeron olarak 4 bine yakın işçinin çalıştığını belirterek "En az 22 yıldır bu fabrikalarda mevsimlik işçi ve taşeron olarak çalışan 3 bin 997 kişinin hakkını savunmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep etmekteyiz." dedi.

Yalım, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına karşı çıkmak için CHP'li çok sayıda milletvekili arkadaşıyla yurt genelinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetlere rağmen bir kısım fabrikanın özelleştirildiğini belirten Yalım, 2019 yılında Türkiye'de 1,5 milyon ton şeker üretilirken 2020 yılı için 950 bin ton üretim kotasının verildiğini ifade etti.

Üretim kotasının düşürülmesi sonrasında Türkiye'nin tarihinde ilk defa Rusya'dan şeker ithal ettiğini ileri süren Yalım, "Sonuç itibarıyla kendi çiftçimize destek değil köstek olduk." görüşünü dile getirdi.

Yalım, 30 Aralık 2019'da İŞKUR tarafından yurt genelindeki şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 1500 işçi alımı için ilan açıldığını anımsattı.

Durumun gündeme gelmesi ile mevcut birçok çalışanın kendileriyle iletişime geçip yaşadıkları sıkıntıları anlattığını vurgulayan Yalım, "Mevcut fabrikalarda 1497 mevsimlik işçi, 2 bin 500 civarında da taşeron işçi çalıştırıldığını tespit ettik. İŞKUR'un işçi alımına yönelik çalışmasının destekçisiyiz ama çalışma esaslarında liyakat kurallarına uyulmasını bekliyoruz. En az 22 yıldır bu fabrikalarda mevsimlik işçi ve taşeron olarak çalışan 3 bin 997 kişinin hakkını savunmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep etmekteyiz. Mevcut çalışan kardeşlerimiz yeni alınacak arkadaşlara bu işi öğretecekler. Burada 20 yılın üzerinde bir emek var." diye konuştu.

Yalım, hakkı hak edene teslim etmek gerektiğini ve yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanından konuyla ilgilenmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA